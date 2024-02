Age of Empires Serisi 50 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Microsoft tarafından sunulan Age of Empires, gerçek zamanlı bir strateji oyunu serisi. İlk oyunu 1997 yılında piyasa sürülen seri, oyunculara tarih öncesi çağlardan modern dönemlere kadar uzun bir geniş bir zamanda çeşitli medeniyetleri yönetme imkanı tanıyor.

Tarihi dönemleri ve olayları da kapsayan Age of Empires serisinde birçok oyun ve içerik genişletme paketi bulunuyor. Bu da oyunculara uzun bir oynanış sunuyor. Peki dünyada bir hayli popüler olan Age of Empires serisinin oyuncu sayısı kaç? Microsoft açıkladı.

Age of Empires serisi, 50 milyon oyuncuya ulaştı

Bugün Microsoft, Age of Empires'ın resmi YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Bu yayında yeni oyunlar ile ilgili önemli duyurular yapan şirket, tüm serinin toplamda 50 milyon oyuncuya ulaştığını açıkladı.

Microsoft, 50 milyon oyuncuyu kutlamak için bir kampanya da başlattı. Öyle ki bazı Age of Empires oyunları, Steam'de indirime girdi. Bu doğrultuda serisinin 2021'de piyasaya sürülen son oyunu Age of Empires 4, 39,99 dolardan 19,99 dolara düştü. Bu da 620 TL'ye tekabül ediyor.

2019'da piyasaya sürülen Age of Empires 2: Definitive Edition ise 19,99 dolardan (620 TL) 9,99 dolara (310 TL) düştü.

Age of Empires oyunlarının indirimli fiyatları şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Age of Empires 439.99 dolar (1.250 TL)19.99 dolar (620 TL)Age of Empires 2: Definitive Edition19.99 dolar (620 TL)9.99 dolar (310 TL)Age of Empires: Definitive Edition19.99 dolar (620 TL)4.99 dolar (155 TL)

