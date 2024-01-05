2024 Yılında En Güvenli Havayolu Şirketleri Belli Oldu

Her yıl havacılık endüstrisi, yolcu güvenliği ile ilgili önemli adımlar atıyor. Tabii bu da en iyi firmalar listesini sürekli değiştiriyor. Son olarak 2024 yılının başı itibariyle güvenli uçuş için en iyi havayolu şirketleri belli oldu.

Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri

Havacılık ile ilgili veriler yayınlayan Airline Ratings platformu tarafından 2024 yılı için paylaşılan listeye baktığımızda en güvenli havayolu şirketinin Yeni Zelanda Hava Yolları olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Avustralya merkezli Qantas takip ediyor.

Üçüncü ve dördüncü sırada Virgin Avustralya Hava Yolları ve Etihad Airways şirketlerini görüyoruz. Peki yerli bayrak taşıyıcı kaçıncı sırada? Türk Hava Yolları, güvenli uçuş konusunda en iyi havayolu şirketleri listesinin 16. sırasına adını yazdırdı. Peki ucuz havayollarında birinci kim?

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En güvenli uygun fiyatlı havayolu şirketleri listesinin zirvesinde Jetstar olduğunu görüyoruz. Bununla beraber EasyJet, Ryanair, Wizz Air ve Norwegian firmaları da yer aldı. Fiyat fark etmeksizin ve ucuz olan en güvenli havayolu şirketleri listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Güvenli uçuş açısından en iyi havayolu şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraHavayolu Şirketi 1Yeni Zelanda Hava Yolları2Qantas3Virgin Avustralya Hava Yolları4Etihad Airways5Qatar Airways6Emirates7All Nippon Airways8Finnair9Cathay Pacific Airways10Alaska Havayolları11SAS12Korean Air13Singapore Airlines14EVA Air15British Airways16Türk Hava Yolları17TAP Portekiz Havayolları18Lufthansa/Swiss Group19KLM20Japon Hava Yolları21Hawaiian Airlines22Amerikan Havayolları23Air France24Air Canada Group25United Havayolları

En güvenli uygun fiyatlı havayolu şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraHavayolu Şirketi 1Jetstar2EasyJet3Ryanair4Wizz Air5Norwegian6Frontier7Vueling8Vietjet9Southwest10Volaris11Flydubai12AirAsia Group13Cebu Pacific14Sun Country15Spirit16Westjet17JetBlue18Air Arabia19Indigo20Eurowings

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.