2024 Yılında Dünyanın En Değerli Otomobil Üreticileri Belli Oldu
Son yıllarda otomobil sektöründe ciddi değişimler yaşandı. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da en değerli şirketler listesinin sürekli olarak güncellenmesine yol açıyor. Peki 2024 yılının başı itibariyle dünyanın en değerli otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…
Son yıllarda otomobil sektöründe ciddi değişimler yaşandı. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da en değerli şirketler listesinin sürekli olarak güncellenmesine yol açıyor. Peki 2024 yılının başı itibariyle dünyanın en değerli otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…
Dünyanın en değerli otomobil üreticileri
Bundan birkaç yıl önce pek de bilinmeyen elektrikli araçlar, günümüze gelindiğinde bir hayli yaygın durumda. Zira düşük maliyet ve çevreye duyarlılık faktörleri, tüketicilerin tercih etmesi için yeterli sebepler oluyor. Bu doğrultuda firmalar da elektrikli araçlara daha fazla önem vermeye başladı. Görünen o ki bu, dünyanın en değerli otomobil üreticileri sıralamasını da etkiliyor.
CompaniesMarketCap tarafından paylaşılan verilere göre Tesla, 722.31 milyar dolar ile en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda. Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu firma, elektrikli araç pazarında adından söz ettiriyor.
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Sıralamanın ikinci sırasında ise Toyota'yı görüyoruz. Japonya merkezli şirketin piyasa değeri 262.09 milyar dolar. Listenin devamına baktığımızda yine bir elektrikli araç üreticisi bulunuyor. Bu marka, tahmin edebileceğiniz üzere Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen BYD. Çinli şirketin piyasa değeri 79.32 milyar dolar.
Bunun yanı sıra listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nı görüyoruz. 3.80 milyar dolar ile dünyanın en değerli 45. otomobil üreticisi olan firma, 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.
Dünyanın en değerli otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;
SıraŞirketPiyasa Değeri1Tesla722.31 milyar dolar2Toyota263.09 milyar dolar3BYD79.32 milyar dolar4Porsche77.37 milyar dolar5Mercedes-Benz73.10 milyar dolar6BMW71.11 milyar dolar7Stellantis68.70 milyar dolar8Volkswagen65.55 milyar dolar9Ferrari63.24 milyar dolar10Honda52.09 milyar dolar11General Motors49.10 milyar dolar12Ford46.87 milyar dolar13Maruti Suzuki India37.91 milyar dolar14Tata Motors35.98 milyar dolar15Hyundai33.70 milyar dolar16Li Auto33.09 milyar dolar17Kia26.95 milyar dolar18Mahindra & Mahindra24.39 milyar dolar19Great Wall Motors22.94 milyar dolar20SAIC Motor21.81 milyar dolar21Suzuki Motor21.11 milyar dolar22Rivian17.99 milyar dolar23Chongqing Changan17.92 milyar dolar 124VinFast Auto15.80 milyar dolar 125Nissan15.65 milyar dolar 226NIO15.54 milyar dolar27Subaru14.84 milyar dolar28Seres Group14.44 milyar dolar29Hotai Motor12.14 milyar dolar30XPeng11.55 milyar dolar31Renault11.31 milyar dolar32Geely10.49 milyar dolar33Isuzu10.41 milyar dolar34GAC (Guangzhou Automobile Group)10.17 milyar dolar35Ford Otosan9.11 milyar dolar36Volvo Car9.01 milyar dolar37Lucid Motor7.46 milyar dolar38Mazda7.41 milyar dolar39FAW Car5.32 milyar dolar40Polaris5.00 milyar dolar41Mitsubishi Motors4.78 milyar dolar42Leapmotor4.64 milyar dolar43JAC Motors4.39 milyar dolar44Polestar3.88 milyar dolar45Tofaş Türk Otomobil Fabrikası3.80 milyar dolar46Dongfeng Motor3.63 milyar dolar47Aston Martin2.25 milyar dolar48NWTN Inc.1.97 milyar dolar49Nikola0.85 milyar dolar50Force Motors0.62 milyar dolar51Fisker0.36 milyar dolar52Kandi Technologies Group0.25 milyar dolar53Canoo0.16 milyar dolar54Mullen Automotive51.01 milyon dolar55REE Automotive48.25 milyon dolar56Cenntro Electric Group40.18 milyon dolar57Electra Meccanica34.59 milyon dolar58Phoenix Motor29.49 milyon dolar59Arrival19.29 milyon dolar60Arcimoto6.94 milyon dolar