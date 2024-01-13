2024 Yılında Dünyanın En Değerli Otomobil Üreticileri Belli Oldu

Son yıllarda otomobil sektöründe ciddi değişimler yaşandı. Üreticiler, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da en değerli şirketler listesinin sürekli olarak güncellenmesine yol açıyor. Peki 2024 yılının başı itibariyle dünyanın en değerli otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…

Dünyanın en değerli otomobil üreticileri

Bundan birkaç yıl önce pek de bilinmeyen elektrikli araçlar, günümüze gelindiğinde bir hayli yaygın durumda. Zira düşük maliyet ve çevreye duyarlılık faktörleri, tüketicilerin tercih etmesi için yeterli sebepler oluyor. Bu doğrultuda firmalar da elektrikli araçlara daha fazla önem vermeye başladı. Görünen o ki bu, dünyanın en değerli otomobil üreticileri sıralamasını da etkiliyor.

CompaniesMarketCap tarafından paylaşılan verilere göre Tesla, 722.31 milyar dolar ile en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda. Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu firma, elektrikli araç pazarında adından söz ettiriyor.

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Sıralamanın ikinci sırasında ise Toyota'yı görüyoruz. Japonya merkezli şirketin piyasa değeri 262.09 milyar dolar. Listenin devamına baktığımızda yine bir elektrikli araç üreticisi bulunuyor. Bu marka, tahmin edebileceğiniz üzere Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen BYD. Çinli şirketin piyasa değeri 79.32 milyar dolar.

Bunun yanı sıra listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nı görüyoruz. 3.80 milyar dolar ile dünyanın en değerli 45. otomobil üreticisi olan firma, 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.

Dünyanın en değerli otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;