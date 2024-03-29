1 Nisan'da Okullar Tatil Edildi

Türkiye, 31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayımı başlattı. Yaklaşık 61 milyon insan, yaşadıkları şehrin ve ilçenin 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçecek. Oy verme işlemleri ise her seçimde olduğu gibi okullarda yapılacak. Peki 1 Nisan'da okullar tatil mi?

1 Nisan'da okullar tatil ilan edildi!

Bilindiği üzere seçimler nedeniyle okullarda büyük bir hazırlık yapılıyor. Akabinde seçim süreci bittikten sonra bu eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerekiyor. Bu da aynı gün yapılamayacağı için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel yaratıyor. Bu nedenle "1 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda 1 Nisan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle okulların tatil olduğu açıklandı. Buna göre eğitim ve öğretim, 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edecek.

Ortaokul ve liselere "Görgü kuralları" dersi geliyor! İşte derslerin içerikleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazı şu şekilde;

Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir