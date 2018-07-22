Teknenin Alabora Olması Sonucu Ölen Ertan Gökkılıç Toprağa Verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde teknenin alabora olması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gece balık tutmak için Çeşme'de buluşan 5 arkadaş, Mersinli Koyu'ndan tekneyle denize açıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olan tekne bir süre sonra battı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan ve durumu fark eden sahil güvenlik ekipleri, suyun üzerindeki 5 kişiyi bota çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ertan Gökkılıç (36) ile Ahmet Argon'un (30) hayatını kaybettikleri belirlendi.

Son anda kurtarılan ve oldukça bitkin görünen 3 kişi ise Çeşme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Turgutlu'da toprağa verildi

Hayatını kaybedenlerden Ertan Gökkılıç'ın cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi.

Niyazi Bey Camisi'ndeki cenaze töreninde Gökkılıç'ın annesi Nursel, kız kardeşleri Armağan ve Ebru Gökkılıç, taziyeleri kabul etti.

Gökkılıç'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Turgutlu Belediye Kabristanlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Gökkılıç'ın babası Jandarma Astsubay Ali Gökkılıç'ın, 27 Şubat 1988'de devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.