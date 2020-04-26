Tekkeköy Belediyesi tüm ekipleriyle 46 gündür korona virüsle mücadele ediyor
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Hasan Togar, Tekkeköy, Türkiye, Güncel, Haber

Tekkeköy Belediyesi tüm ekipleriyle 46 gündür korona virüsle mücadele ediyor

Tekkeköy Belediyesi, korona virüsün ülkede ilk görüldüğü andan itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmalarla takdir topluyor.

26.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:34
Tekkeköy Belediyesi tüm ekipleriyle 46 gündür korona virüsle mücadele ediyor

Tekkeköy Belediyesi, korona virüsün ülkede ilk görüldüğü andan itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmalarla takdir topluyor.

Türkiye'de 46 gün önce görülen ve tüm ülkelerde olduğu gibi hızla yayılan korona virüsle mücadeleyi farklı alanlarda sürdüren ve sahadan hiç ayrılmayan Tekkeköy Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Halk sağlığının her şeyin üstünde olduğuna değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "420 kişilik büyük bir aile olan Tekkeköy Belediyesi 46 gündür nöbetleşe görev yapan 250 kahramanıyla bu zor süreci başarılı bir şekilde yönetiyor. Mesai arkadaşlarımız örnek bir sorumluluk bilinciyle virüs ile mücadelede yapılması gerekenleri anında yerine getiriyorlar. Tüm ekiplerimizle küresel bir tehdit olan korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren gerekli tedbirleri alıp farklı alanlarda çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de aralıksız devam ediyoruz" dedi.

İlçede maske gitmeyen evin kalmayacağını söyleyen Başkan Togar, "Korona virüsle mücadele kapsamında yürütmüş olduğumuz birçok önemli çalışmanın yanında ilçemizdeki tüm evlere maske dağıtıyoruz. Toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte koruyucu maskeyi evlere dağıtarak vatandaşımızın maskeye ulaşabilmeleri noktasında kolaylık sağladık. Dağıtımlarımız merkez mahallelerimizde tamamlanmış olup kırsal mahallelerimizde devam etmektedir. Bu hafta içinde 17 bin hanemize 85 bin maskeyi dağıtmış olacağız. Böylelikle 52 bin 500 nüfuslu ilçemizde maske girmeyen bir tane bile evimiz kalmayacak. Ayrıca ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruşlarının ihtiyacı olan maskeleri kursiyerlerimiz ile kendimiz üretip kamu kurum ve kuruluşlarına her hafta teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Caddeler, sokaklar, meydanlar, kaldırımlar ve toplu kullanım alanları sürekli dezenfekte ediliyor"

Her gün iş yerlerinin, toplu kullanım alanlarının ve insanların devamlı gidiş geliş yaptıkları tüm yerlerin sürekli dezenfekte edildiğine vurgu yapan Togar, "Her gün günün ilk ışıklarıyla ekiplerimiz sahada görevlerinin başında oluyorlar. 46 gündür ilçemiz sınırlarındaki bütün iş yerleri sürekli ve düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız ve pazar yerlerimiz antibakteriyel sabunlu su ve özel solüsyonlarla yıkanıyor. İlçemizdeki her yer düzenli olarak dezenfekte edilip ilaçlanıyor. Ayrıca bölgede ilk ve tek olan korona virüsle mücadelede en büyük silahımız olan 12 bin litrelik tankerimize monte edilen, yedi farklı gözü sayesinde mikron ölçeğinde püskürtme kapasitesiyle kısa sürede daha fazla alanı dezenfekte edebilme fırsatı tanıyan aracımız ilçemizin caddelerinde, bulvarlarında ve sokaklarında görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Togar, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"46 gündür zabıta ekiplerimiz pazarlarda denetim yapıp kuralları hatırlattılar. Pazar esnafına ve vatandaşlara maske dağıttılar. İş yerlerinde denetimler gerçekleştirdiler. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarının kapılarına teslim ettiler. 7/24 görev başında olan zabıta ekiplerimiz her türlü talebe anında cevap verdi. Süreç nedeniyle işiyle sorun yaşayan tüm vatandaşlarımızın evlerine kapı teslimi gıda ve temizlik ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından bırakıldı. Ayrıca ilçemiz sınırlarında ikamet eden ve evlerinde yemek yapamayacak durumda olan bütün yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran ve bu süreçte kapasitesini arttırarak evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da yemek ulaştıran belediyemiz aşevi Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın iftar sofralarına sıcak yemek ulaştıracak. Bunların yanında Ramazan ayı boyunca görevinin başında olan kamu görevlilerinin iftar yemekleri de belediyemiz aşevinden görev yerlerine servis edilecektir." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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