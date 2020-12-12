Tekirdağ DSYB'den 20 ildeki yetiştiricilere "çiğ süt analiz desteği" veriliyor
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Tekirdağ DSYB'den 20 ildeki yetiştiricilere "çiğ süt analiz desteği" veriliyor

12.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:05
Tekirdağ DSYB'den 20 ildeki yetiştiricilere

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, 20 ildeki yetiştiricilere "çiğ süt analiz desteği" verdiklerini bildirdi.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Ergin Durgun, 20 ildeki yetiştiricilere "çiğ süt analiz desteği" verdiklerini bildirdi.

Durgun, yaptığı açıklamada, DSYB olarak ıslah amaçlı çiğ süt analizi faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Konya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Burdur gibi illerdeki yetiştiricilere ıslah amaçlı "çiğ süt analizi" hizmeti verdiklerini anlata Durgun, "Bu illerdeki yetiştiriciler bizim önceden gönderdiğimiz koruyucu tablet içeren numune kaplarına her bir ineğinden ayrı ayrı aldığı süt numunesini üyesi olduğu DSYB aracılığıyla bize ulaştırmaktadır. Bu şekilde yıl sonuna kadar 20 ilde yaklaşık 3 bin 93 işletmeye ait 115 bin ineğin 230 bin süt numunesinin analizini yapmış olacağız." dedi.

Böylece 2020 yılında ülke genelinde yapılan ıslah amaçlı çiğ süt analizinin yaklaşık yüzde 60'nın birlik tarafından yapılmış olacağını aktaran Durgun, şunları kaydetti:

"Analiz sonuçları online olarak birliğimiz laboratuvarından e-ıslah sistemine aktarılmaktadır. Analizlerin sonuçları sütün protein, yağ ve somatik hücre içeriği hakkında bilgi, hayvanın sağlığı, beslenmesi ve yavrularını damızlık olarak bırakırken fikir vermektedir. Ayrıca kriterleri uygun olan işletme, inek ve süt numuneleri ve için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inek başına 150 liraya kadar ıslah amaçlı çiğ süt analizi desteği ödenecektir. Böylece birliğimiz faaliyet ve hizmetleri ilimiz hatta bölgemiz sınırlarını aşmıştır. Pandemi koşullarında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emeği geçen personelime teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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