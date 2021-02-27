Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yavuz Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan K.K, E.Ç, Z.K. ve H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Z.K. ve H.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.K. ve E.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yavuz Mahallesi'nde 25 Şubat'ta polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 3 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman