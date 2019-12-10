Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı - Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:52
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

'ın , Şarköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki B.U, T.K, T.C, A.Ö, A.U, Ş.Ö ve M.G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler