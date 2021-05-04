Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde önceden tespit edilen bir eve baskın düzenledi.
Yapılan baskında, 77 gram eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 lira ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel