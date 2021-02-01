Son dakika gündem: Trafik kazası: 1 ölü
01.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:40
Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Serkan A. idaresindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç Çetin Emeç Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel D'ye (40) çarptı.
Sağlık ekiplerince yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sibel D, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı