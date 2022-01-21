TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönemi sona ererken, 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönemi bugün sona erdi. Tekirdağ'da öğrenim gören 200 bin 396 öğrencide bugün karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken Yıldırım, öğrencileri tek tek tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.

Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.