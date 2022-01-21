TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönemi sona ererken, 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönemi sona ererken, 200 bin 396 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönemi bugün sona erdi. Tekirdağ'da öğrenim gören 200 bin 396 öğrencide bugün karne heyecanı yaşadı. Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, sınıf öğretmenleri ile birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnelerini alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken Yıldırım, öğrencileri tek tek tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.

Öğrenciler sınıflarında karnelerini alırken, velileri de okul önlerinde büyük heyecanla çocuklarının dışarı çıkmasını bekledi.

TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

TEKİRDAĞ'DA 200 BİN 396 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Tekirdağ, Okul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title