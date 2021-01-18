TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var"
18.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:04
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması BİNGÖL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması BİNGÖL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya