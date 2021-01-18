TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var"
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var"

18.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:04

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması BİNGÖL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın konuşması BİNGÖL - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Hangi alana bakarsanız bakın büyük bir değişim, dönüşüm, büyük hizmetler var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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