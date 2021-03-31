TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Politika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti...

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Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu

Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:36:53. #1.15#
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