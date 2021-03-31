TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Politika
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti...
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu
Komisyon üyelerinin AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında masada oturması
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat