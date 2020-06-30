TBMM Genel Kurulu AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı seçiminin 7 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi, Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi ve komisyonlardaki üye dağılımını içeren grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı seçiminin 7 Temmuz Salı günü gerçekleşmesi, Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesi ve komisyonlardaki üye dağılımını içeren grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul'un 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Temmuz günlerindeki birleşimlerinde gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesine karar verildi.

Genel Kurul'un, 216 sıra sayılı kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde 1 ve 2 Temmuz'da toplanmaması, 1 Temmuz'da görüşmelerin tamamlanması halinde ise 2 Temmuz'da toplanmaması kararlaştırıldı.

TBMM Başkanlığı seçimi 7 Temmuz Salı günü yapılacak. Başkan seçilene kadar, tüm turların yapılması ve bu birleşimde gündemin seçim kısmında yer alan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalar sürdürülecek.

TBMM Başkanlık Divanında partilere düşen üye sayısı da belli oldu. TBMM Başkanlık Divanı, Başkan hariç 20 üyeden kurulacak. AK Parti Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri, CHP Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri, HDP Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri, MHP Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri, İYİ Parti Grubuna 1 katip üye şeklinde olacak.

TBMM Komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12 üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonu 30 üyeden, Kamu İktisadi ve Teşebbüsleri Komisyonu 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17 üyeden, diğer komisyonlar 26'şar üyeden kurulacak.

AK Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Meclisi etkisizleştirmenin her türlü yol ve yöntemi kullanılıyor." dedi. Barolara ilişkin düzenleme konusunda bütün siyasi parti gruplarının ziyaret edildiğini hatırlatan Beştaş, taslağa ilişkin değerlendirmeleri alınmadan teklifin Meclis'e sunulduğunu söyledi.

Çoklu Baro Sistemi'nin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistem olduğunu savunan Beştaş, bu düzenlemenin sadece avukatları ilgilendirmediğini, hukukun üstünlüğünü, hak ve özgürlükleri ilgilendirdiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin grup önerisi üzerinde aslında, genel bir mutabakat olduğunu belirterek "Bu şartlar altında çalıştıkça sağlığımızı kaybediyoruz. Çeşitli partilerdeki milletvekillerimiz Kovid'e yakalandı, çok sayıda Meclis çalışanının Kovid rahatsızlığı var ama her şeye rağmen çalışalım deniyor." ifadelerini kullandı.

Barolara ilişkin düzenlemeye yönelik Özel, "46 bin üyeli İstanbul sizin teklifinize göre 13 delegeyle, 42 üyeli Tunceli, 48 üyeli Ardahan 4 delegeyle temsil ediliyor. Yani, Ardahan'daki 10 avukat 1 delege yollarken İstanbul'daki 3 bin avukat bir delege yolluyor. Sebep ne? Sebep şu: Geçmişte, bir Anayasa Mahkemesi açılışında onur kırıcı tavırlarınıza muhatap olan, sonra nasıl olduysa oldu, makulleşen ve sizin için makbulleşen Barolar Birliği Başkanının artık bir seçim kazanması mümkün değil. Ne yapacaksınız? Seçim sistemini değiştirip, kendisinin yeniden seçilmesini olanaklı kılacak bir delege yapısı hazırlamaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Bursa'da yaşanan sel felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önerildi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup önerileri ele alındı. İlk olarak İYİ Parti'nin Bursa Kestel'de yaşanan sel felaketi ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, inceleme raporuna göre, Bursa'da selin en büyük hasara yol açtığı Dudaklı köyünün üzerindeki yolun yapımında Devlet Su İşleri ile irtibatsızlık olduğunu, yol yapımından kaynaklanan hafriyat ve kayaların dere yatağına yuvarlandığını, bu yağmurun zamanla dert teşkil eden kayalara biriktiğini ve buradan patladığını söyledi.

Tatlıoğlu, Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını ve bu konunun araştırılmasını istediklerini bildirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, olay anında o ilçede bulunduğunu belirterek olay yerine bir saat içerisinde ilgili yetkililerin süratli bir şekilde intikal ettiğini anlattı. Sahadaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Ödünç, "Olayın Sayın Cumhurbaşkanımıza intikal etmesiyle birlikte zatıalilerinin talimatlarıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli gecenin geç vakitlerine kadar Kestel ilçesindeki Afet Yönetim Merkezindeki çalışmalara bizzat katılmışlardır. Hani, söylüyorsunuz ya 'Burada bir araştırma komisyonu kuralım.' diye, biz o komisyonu olayın olduğu o gece Kestel ilçesinde kurduk ve bu komisyon çalışmalarına sabaha karşı dörde kadar, gecenin o saatlerinde başlamıştır ve devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu üslup üstten bir üslup, Meclisi küçük gören bir üslup ve siyasi partilerin katkılarının ne kadar önemli ve anayasal bir dayanağa sahip olduğunu görmezden gelen bir üslup." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Atilla Ödünç'ün konuşmasında kendi görüşlerini sunduğunu belirterek "İlin, büyükşehrimizin milletvekili, Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceliyor, değerlendiriyor, burada da anlatıyor. Yani her türlü istiskalden, istihzadan uzak bir şekilde, bir parlamenterin vakarına uygun şekilde eleştirilerimizi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede, milletvekilimize yapılan bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade ediyorum." dedi.

Yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"AİHM Türkiye aleyhinde 827 karar vermiş, arasında işkence yok"

Daha sonra HDP'nin "işkence vakaları" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Sevil Rojbin Çetin'e işkenceye uygulandığını iddia ederek Diyarbakır Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti hükümeti döneminde "işkenceye sıfır toleranstan sınırsız toleransa" gelindiğini ileri sürerek Türkiye'ye sözleşme uyarınca yaptığı bütün ziyaretlerin raporlarını yayınlayan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin 2016 yılından sonra bu raporlarını neden yayınlanmadığını sordu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "2012 yılından 2019 yılının sonuna kadar Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine toplam 71 bin 257 başvuru yapılmış. Bunların sadece 820'si hakkında Türkiye aleyhinde karar vermiş ve bu 820'nin içerisinde de hiçbir tanesinde işkence kararı yok." bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bu anlamda geçmişine nazaran değerlendirdiğimizde işkence Türkiye'de sıfır toleransla hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir ve yoktur. Şöyle bir şey var, Sayın Cumhurbaşkanımızda zaman zaman ifade ediyor: 'Bal, bal' demekle ağızlar tatlanmaz.' diye. 'İşkence, işkence' demekle de Türkiye'yi işkenceci gösteremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı çıkıp Valiliğe 'Ben işkencecinin arkasındayım, ben işkenceyi savunuyorum.' şu fotoğrafı gösteriyorum 'Ben onları koruyorum.' diyor. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı önündeki yüzlerce dilekçeye rağmen çıkıp burada bize hikaye anlatıyor." şeklinde konuştu.

Yapılan oylama sonucunda HDP'nin grup önerisi reddedildi.

"Esnaflar, kapsamlı ve akılcı bir yapılandırma istiyor"

Daha sonra CHP'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, esnafların yüzünün gülmediğini anlatarak Türkiye'de yaşayan herkes gibi esnafın da geleceği için kaygılı olduğunu savundu. Esnafların kapsamlı ve akılcı bir yapılandırma ile hayatlarına sil baştan başlamak istediklerini belirten Serter, esnafların icra dosyalarını bir sene faizsiz olarak ertelenmesini talep ettiklerini aktardı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, bu süreçte esnafa nefes aldıracak destek paketleri açıklandığını hatırlatarak esnafların Halkbank'a olan kredi borçlarının ana para ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle faizsiz ertelendiğini söyledi.

Bir milyon 100 bin esnafa 25 milyar lire finansman sağlandığını aktaran Koçer, 374 bin esnaf ve sanatkarın 3,5 milyar lira tutarında kredi taksitinin ötelendiğini ve yapılandırıldığını bildirdi.

Yapılan oylama sonucunda, CHP'nin grup önerisi reddedildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, İçtüzük'ün 37. maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge kabul edilmedi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddelerin görüşmelerine devam ediliyor.

Kaynak: AA