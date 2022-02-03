TBMM'de grup önerileri görüşüldü

Tbmm Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, Samsun'daki Atatürk Onur Anıtı'na saldırı, terörle mücadele ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararıyla ilgili açıklamalar yaptı. Grup önerilerinin de oylandığı oturumda, AK Parti'nin önerisiyle Genel Kurul'un 8, 9 ve 10 Şubat'ta çalışmaması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz aldı.

"İmamoğlu, 'Balıkçıdaki görüntüyü yayınlayanı biliyorum' diyor. Bildiğini açıklamadığına göre demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın. İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yediği servis edildi. Sonra birdenbire olay olmaya başladı. CHP tarafından denildi ki 'Vay efendim kişi haklarına müdahale ediyorsunuz. Bu, kişisel verileri korumayla ilgili bir şeyi ihlal ediyorsunuz, Anayasa'ya aykırı davranıyorsunuz.' Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, MOBESE kameraları zaten açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, bakın şurada 'Başkent Mobil' diye bir site var, oraya girin. Ankara'da zaten Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE'leri açık."