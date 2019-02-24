TBMM Başkanlık Seçimi İkinci Turunda TBMM Başkan Adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333,...
IHAAW142912-SIY/24-02-2019- TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda TBMM Başkan adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözügü 46, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.
IHAAW142912-SIY/24-02-2019
- TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda TBMM Başkan adayı Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözügü 46, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 24.02.2019 14: 29: 12 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA