TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir.
15.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:00
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir."
Kaynak: AA