TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin... TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir.

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir." Kaynak: AA