TBMM Başkanı Şentop: "Samsun'dan Başlatılan Milli Mücadele, Dalga Dalga Yayılmış ve İşgalcileri...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlenen iftar yemeğinde Şehit Aileleri ve Gazi Yakınları ile bir araya geldi.

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"Bu akşam bir araya geldiğimiz bu Yüce Meclis, büyük ve şanlı bir mücadelenin karargahlığını yapmış mühim bir mekandır. Bizler bu büyük ve şanlı mücadelenin 100. yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının önderliğinde istilaya ve işgale karşı Samsun'dan bir Milli Mücadele başlatılmıştı. O mücadele dalga dalga yayılmış ve millete mal olarak işgalcileri hezimete uğratmıştır"

Kaynak: AA