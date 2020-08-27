TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MESHRİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MESHRİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız'daki Başkanlık Ofisinde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile görüşme gerçekleştiriyor.

27.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:20

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız'daki Başkanlık Ofisinde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile görüşme gerçekleştiriyor.

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ile İstanbul'da bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid EL-Meshri ve heyeti görüşmeler için Yıldız'daki TBMM Başkanlık Ofisine geldi. Şentop ve Khalid EL-Meshri'nin ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşme yapılacağı öğrenilirken, toplantıların ardından basın mensuplarına açıklama yapılması bekleniyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MESHRİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kaynak: DHA

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