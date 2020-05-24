TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramlarını kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.
24.05.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.
Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.
Şentop, Cahit Karakaş, Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, Yıldırım Akbulut, Hikmet Çetin, Mustafa Kalemli, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım ile görüşerek bayramlarını kutladı.
Kaynak: AA