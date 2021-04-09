TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır; bu nokta-i nazardan bakıldığında Sinan, hem maddi...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır; bu nokta-i nazardan bakıldığında Sinan, hem maddi hem de manevi bir münşidir.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kültür, bir milletin sahip olduğu bütün maddi ve manevi varlıklardır; bu nokta-i nazardan bakıldığında Sinan, hem maddi hem de manevi bir münşidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük