Tayland'da "Türkiye'nin Lezzetleri" Festivali düzenlendi

26.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:30

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta moda, gastronomi, Türk yemekleri ve kültürünü tanıtma amaçlı "Türkiye'nin Lezzetleri Festivali" yapıldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türk Hava Yollarının desteklediği festivalin açılışı, Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ün ev sahipliğinde yabancı misyon temsilcileri ve Taylandlı davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bangkok'taki bir otelde düzenlenen ve gastronomi, moda ve Türk müziğini bir araya getiren etkinlik büyük beğeni topladı.

Mutfak sanatları ve konukseverlik danışmanı Ayhan Cöner'in liderliğinde, şef Aydın Demir ve ekibi, Göbeklitepe dönemi yemek kültürüyle Osmanlı ve Türk mutfağından lezzetleri birleştirerek Taylandlılara ikram etti.

Etkinlik kapsamında, Bangkok'ta aynı hafta yapılan Uluslararası İpek Haftası'nda Türkiye'yi temsil eden Türk modacı Özlem Süer'in Göbeklitepe Koleksiyonu da keman sanatçısı Emel Sevil Özer küratörlüğünde tanıtıldı.

Festival 30 Kasım'a kadar sürecek

Kanun sanatçısı Ahmet Baran ve klasik kemençe sanatçısı Önay Akan da katılımcılara Göbeklitepe temalı eserler seslendirdi.

Yemek sonunda Türk misafirperverliğinin bir örneği olarak, konuklara nazar boncuklu sepetler eşliğinde ikram edilen Türk lokumu ve közde pişirilmiş Türk kahvesi büyük ilgi gördü.

Ziyaretçiler, Göbeklitepe materyallerinden oluşan Göbeklitepe tanıtım masası ve Türk hediyelik eşya standını da beğeniyle karşıladı.

"Türkiye'nin Lezzetleri Festivali", 30 Kasım'a kadar Taylandlılarla buluşacak.

Kaynak: AA