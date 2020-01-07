Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı

07.01.2020 07:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:45

Esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir klinik, özellikle kanser hastalarının ağrılarını gidermesi için ücretsiz kenevir bitkisi yağı sunmaya başladı.



Bangkok'ta yeni açılan kliniğe serebral palsi, kanser, epilepsi gibi ciddi birtakım rahatsızlıkları bulunan yüzlerce kişinin ücretsiz kenevir yağı almak için akın ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle