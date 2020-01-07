Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı
Bangkok’ta bir klinik serebral palsi, kanser, epilepsi gibi ciddi birtakım rahatsızlıkları bulunanlara ücretsiz kenevir yağı sunuyor. Kimyasal ilaçların yerine kullanılan kenevir yağının, çeşitli nedenlerden ağrısı olan hastalarda daha iyi uyku sağladığı ve ağrıyı hafiflettiği biliniyor.
Esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir klinik, özellikle kanser hastalarının ağrılarını gidermesi için ücretsiz kenevir bitkisi yağı sunmaya başladı.
Bangkok'ta yeni açılan kliniğe serebral palsi, kanser, epilepsi gibi ciddi birtakım rahatsızlıkları bulunan yüzlerce kişinin ücretsiz kenevir yağı almak için akın ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle