Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı
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Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı

Bangkok’ta bir klinik serebral palsi, kanser, epilepsi gibi ciddi birtakım rahatsızlıkları bulunanlara ücretsiz kenevir yağı sunuyor. Kimyasal ilaçların yerine kullanılan kenevir yağının, çeşitli nedenlerden ağrısı olan hastalarda daha iyi uyku sağladığı ve ağrıyı hafiflettiği biliniyor.

07.01.2020 07:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 07:45
Tayland'da ciddi sağlık sorunu olanlara ücretsiz kenevir yağı dağıtılmaya başlandı

Esrarın tıbbi amaçlı kullanımına onay veren Güneydoğu Asya ülkesi 'da bir klinik, özellikle kanser hastalarının ağrılarını gidermesi için ücretsiz bitkisi yağı sunmaya başladı.


Bangkok'ta yeni açılan kliniğe serebral palsi, kanser, epilepsi gibi ciddi birtakım rahatsızlıkları bulunan yüzlerce kişinin ücretsiz kenevir yağı almak için akın ettiği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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