Tatvan Kaymakamı Özkan'a "Yılın idarecisi" ödülü verildi
Haberler » Güncel » Tatvan Kaymakamı Özkan'a "Yılın idarecisi" ödülü verildi - Haber

Tatvan Kaymakamı Özkan'a "Yılın idarecisi" ödülü verildi

Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a "Yıllın İdarecisi" ödülü verildi.

11.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:48
Tatvan Kaymakamı Özkan'a

Türk İdareciler Derneği (TİD) tarafından Kaymakamı 'a "Yıllın İdarecisi" ödülü verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özkan'ın TİD tarafından 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla 'da düzenlenen ödül töreninde güvenlik hizmetleri dalında ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Özkan, şunları aktardı:

"Her ne kadar bu ödül şahsına tevdi edilmiş olsa da bu ödül başta şehadete yürüyen şehitlerimizin ve onların ardı sıra yürüyen gazilerimizin eseridir. Bu ödül, himayelerinde görev yaptığımız valimizin, emniyet ve Jandarma teşkilatımızın, korucularımızın ve de birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımızın emeğidir. Bu ödül, Tatvanlı hemşehrilerimizin bizlere olan güveninin bir sonucudur. Buradan hareketle geçmişten bu güne şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler