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Tatilcilere Kızkalesi'nden davet

Tatilcilere Kızkalesi'nden davet Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Güvenli ve huzurlu bir tatil için herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz" Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü normalleşme sürecinde konulan kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak "Tertemiz...

12.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:17

Tatilcilere Kızkalesi'nden davet

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu:

"Güvenli ve huzurlu bir tatil için herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz"

MERSİN - Mersin'in Erdemli İlçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kontrollü normalleşme sürecinde konulan kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak "Tertemiz çevresi olan bir kentte tatil yapmanın güzelliklerine hep birlikte erişelim" dedi. Tollu, güvenli ve huzurlu bir tatil için herkesi tarihi ve turistik Kızkalesi'ne davet etti.

Kızkalesi'nin eşine zor rastlanan bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Tollu, "Kızkalesi'nin güzelliğini dünyaya tanıtmak adına bir dizi gayret içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Erdemli gerçekten 'Umman gibi' bir kent. Bu kenti güzel kılan değerleri tanıtımla adeta yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.

Pandemi döneminde kentte vakanın ender görüldüğünü ifade eden Tollu, "Ne diyor devletimiz, fiziki mesafeye yani sosyal mesafeye uyacaksınız, temizliğe ehemmiyet vereceksiniz ve maske takacaksınız. Bu üç tedbiri aldıktan sonra denizi tertemiz olan, tertemiz kumu olan, tertemiz çevresi olan bir kentte tatil yapmanın güzelliklerine hep birlikte erişelim" dedi.

Tollu, "Huzur içerisinde tatil yapmak isteyen, gönül rahatlığı ile tatilini geçirmek isteyen tüm dostlarımızı Erdemli'mize, Kızkalesi'ne, huzurun, güvenin ve güzelliğin adresine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

UNESCO dünya mirası geçici listesinde bulunan tarihi Kızkalesi, Doğu Akdeniz'in en canlı turizm merkezi olarak dikkat çekiyor.

Tatilcilere Kızkalesi'nden davet

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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