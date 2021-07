TATİLCİLERDEN GERİYE PLAJLARDAKİ ÇÖPLER KALDI

KURBAN Bayramı tatilinde çevre şehirlerden çok sayıda tatilciyi ağırlaşan dolayısıyla turizm beldelerinde oluşan yoğunluğun ardından vatandaşlar kent merkezlerine döndü ancak geriye plajlardaki çöp yığınları kaldı. İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Köyü'ndeki halk plajında bırakılan çöpler tepki topladı.

İzmir'de pandemiyle birlikte ilginin arttığı turizm beldelerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Tatilin sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden gelen tatilciler evlerine döndü ancak geride plajlarda bıraktıkları çöp yığınları kaldı. İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Bademli Mahallesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı da kirliliğin yoğun olduğu yerlerden biri oldu. Plajda meşrubat kutu ve şişelerinden, çeşitli ambalaj atıklarına kadar çok sayıda atık oluştu. Bazı ağaç dipleri ve çöp kovalarının yanında atık yığınları oluştu. Kirliliğe bazı duyarlı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Bursa'dan tatil için Dikili'ye gelen Hamit Çiçek, Bu plaja ilk kez geliyorum. Arkadaşlarımız tavsiyesi ve övgüsü üzerine geldim ama plajı hiç beğenmedim. Çünkü çok kirli olduğunu düşünüyorum. Her yer çöp içinde. Çöpler göze hiç hoş gözükmüyor. İnsanlarımızın daha dikkatli olması lazım. Lütfen çöplerimizi bu şekilde bırakmayalım. Bu plajlara yazıktır, günahtır. Deterjan kutularından şişelere kadar her şey plaja atılmış. Doğayı kirleten, hatalı olan biz insanlarız. Şu an insanlığımdan utanıyorum dedi.

'DENİZLERİN DEĞERİ BİLİNMİYOR'

Uşak'tan ailesiyle birlikte tatil yapmaya gelen Eylül Sezen de İnsanlar denizlerin değerini bilmiyor ve kirletiyor. Bu durumdan kendileri de etkileniyorlar. Ben her tatile geldiğimde mutlaka yanımda çöp poşeti bulunduruyorum. O anda çöp tenekesi bulamasam bile arabaya taşır, daha sonra çöpe atarım diyerek, tatilcilerden daha duyarlı olmalarını istedi.

Tatilcilerden Güliz Sezen ise, Bu plaj aslında çok güzel bir plaj. Denizi aniden derinleşmiyor ve oldukça temiz ancak sahil için aynı şeyi söyleyemiyorum. Dikili aslında çok el değmemiş ve tanınmamış bir yer. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen birçok noktası kirli bırakılıyor diye konuştu.

'İNSANLIK AYIBIDIR'

Manisa Soma'dan sık sık tatil için Bademli Plajı'na geldiğini söyleyen Musa Yılmaz da Bu yapılan ayıp. Yedikleri içtikleri her şeyin ambalajlarını ve diğer çöplerini plaja bırakmışlar diye konuştu. Denizde yüzerek serinleyen vatandaşlardan Gülnaz Garip, Burada bırakılan çöpler insan sağlığı açısından sorun yaratabilir. Lütfen denizlerimizi ve sahilimizi temiz bırakalım. Burada sadece kendimizin olmadığının bilincine varmalıyız diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı