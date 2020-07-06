Taşkent'te sosyal konut inşaatlarının yapımına başlandı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Taşkent ilçesinde, 2. etapta planlanan 142 konutun yapımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Taşkent ilçesinde, 2. etapta planlanan 142 konutun yapımına başlandı.

İlçedeki konut projesinde, 1 dükkanlı ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de yer alıyor.

Yatay mimarinin esas alındığı projede, bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA