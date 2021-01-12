Tartıştığı eşini otomobille kaçırıp işyerine kilitledi

KÜTAHYA'da oto galerisi olan E.B. tartıştığı eşi S.B.'yi sokak ortasında zorla aracına bindirip, götürdüğü işyerine kilitledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri işyerinde kilitli olan S.B.'yi kurtarırken, bir süre sonra gelen şüpheli E.B.'yi de yakalayıp gözaltına aldı.

Kütahya'da oturan E.B., tartıştığı eşi S.B.'yi Fatih Mahallesi'nde aracına bindirerek kaçırdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.B.'nin gidebileceği adresler kontrol edildi. Şüpheli E.B.'nin Osmangazi Mahallesi'ndeki oto galerisine bakan polis ekipleri S.B.'nin burada kilitli olduğunu tespit etti. Galeri içindeki yazıhaneden camı kırarak çıkan S.B., işyerinden de polis ekiplerince çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İŞYERİNE GELİNCE YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, eşini kaçıran şüpheli E.B., işyerine geldi. Yakalanarak gözaltına alınan E.B. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Şüphelinin kullandığı otomobilde ise pompalı tüfek ile ruhsatsız silah, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı