Tarsus yangın! Tarsus'ta yangın söndü mü?

Son dakika haberlerinde yangın haberlerini sık sık görmekteyiz. Son olarak Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tarsus yangın! Tarsus'ta yangın söndü mü? Tarsus zeytin bahçesindeki yangın son durum!

Tarsus yangın! Tarsus'ta yangın söndü mü? Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 dönümlük zeytin bahçesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

TARSUS'TA YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için ekipler müdahale ediyor.

Yangın ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi ile Dörtler mevkii arasında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Yaklaşık 100 dönüm olduğu belirtilen alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının rüzgarla birlikte hızlı yayılması bölge halkını tedirgin etmeye başladı.

Ekipler yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yapıyor.

MERSİN TARSUS'TA ÇİVİ FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görüldü.