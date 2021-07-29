Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (2)
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (2)
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.

Mersin'de 4 mahallenin boşaltıldığını, yangının yaklaşık 1000 hektar kadar alanı etkilediğini aktaran Pakdemirli, "Maalesef ki 80 kilometre süratle esen, devam eden rüzgar var, öyle görülüyor ki yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, öğle saatlerinden sonra da 60 kilometre süratle devam edecek." dedi.

Adana'daki yangını 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınları 90 arazöz, 360 personel ve Manavgat'taki yangını 200 arazöz, 800 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, çalışmaların karadan yürütüldüğünü bildirdi.

"Hastanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik"

Manavgat'taki yangında önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerinin etrafını tutmamızdan dolayı dumanlık alanda henüz yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı, bunların çoğu taburcu olmakla beraber, hastanede yatan 5-6 vatandaşımızı da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Genelde hastalar Kalemler Mahallesi'nden. Kalemler Mahallesi'ni de belli miktar risk alarak orayı da ziyaret ettik. Genel olarak tabii ki elbette birinci önceliğimiz can kaybımızın olmaması, şu ana kadar en azından teselli edici olarak."

"Sahada hiçbir şeye ihtiyaç yok"

Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.

Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
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Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (2) - Haberler
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