Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı...

26.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:02
Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz.

Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:03:26. #1.15#
title