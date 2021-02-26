Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı...
26.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:02
Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz.
Bakan Pakdemirli: "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır