Tarım spor başarılarına devam ediyor

Takım; İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selami Turan başkanlığında, Dünya Şampiyonu Teknik Direktör Sedat Dumlu, Antrenörler Fatih Ateş ve Serkan Alkanat nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Topluma sağlıklı bireyler kazandırma konusunda, sosyal sorumluluk projelerinde elinden gelen tüm imkânları sporculara aktaran kulüp, bağımlılıkla mücadelede de etkin rol oynayarak, Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesinde ve diğer ilçelerde geniş kapsamlı faaliyetlerde bulunuyor.

Kulüp Başkanı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selami Turan; "yüzlerce genci spora kazandırma, bulunduğu konum gereği gelir seviyesi ve imkânları düşük gençlerle çalışan ve bu gençleri hayata tutundurma, kazanma noktasında hassasiyetle çalışıp, gençleri spora kazandırma gayretindeyiz. Kulübümüz okul sporlarına ve müsabakalara katılım sağlayan, toplam 150 lisanslı sporcusu olan bir kulüp. Aktif çalıştığımız sporcu sayısı ise 85. Toplamda 300 sporcuyu bünyesinde barındıran kulübümüz birçok sporcumuzu, eğitim merkezlerine, milli takımlara, Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerine ve beden eğitimi spor yüksekokullarına kazandırmakta" dedi. Kulüp olarak çalışmaların Bayraklı Cengizhan Mahallesinde Şehit Cesur İlk Okulunda ve Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Okulunda devam ettiğini belirten Turan; gençlerin gelişimi ve iyi bireyler olması noktasında spor yapmalarının çok önemli olduğunu belirterek, kulüp olarak ata sporu güreşi öğrenmek ve profesyonel olarak yapmak isteyen gençleri beklediklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler