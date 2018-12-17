Tarım İşçilerinin Tehlikeli Yolculuğu
Zeytin hasadının sürdüğü Kilis'te tarım işçilerinin traktörle tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Zeytin hasadının sürdüğü Kilis'te tarım işçilerinin traktörle tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Türkiye'nin önemli zeytinlik merkezlerinden olan Kilis'te zeytin hasadına giden işçilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Tarım işçilerinin traktörün römorkunda zeytin çuvallarının üzerinde oturarak tehlikeli şekilde yolculuk etmeleri pes dedirtti. - KİLİS
Kaynak: İHA