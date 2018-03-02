Tarihi Kirazlı Mescidi İbadete Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Fatih'teki 482 yıllık Kirazlı Mescidi, aslına uygun restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Vakfiyesinde Karcı Süleyman Subaşı tarafından 1536 yılında yapıldığı ifade edilen Molla Hüsrev Mahallesi'ndeki 482 yıllık tarihi Kirazlı Mescidi'nin ibadete açılması için tören düzenlendi.

"Süleyman Mescidi" veya "Karcı Süleyman Mescidi" olarak da bilinen Kirazlı Mescidi'nin açılış töreninde konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, restorasyon çalışmalarının 2015 Haziran ayı sonunda başladığını söyledi.

Sarı, Kirazlı Mescidi'nin Mimar Sinan dönemi eserlerinden olduğunu ve yapılan işlemlerle mescidin aslına uygun bir şekilde yeniden ihya edildiğini kaydetti.

Bahçesinde bulunan ve sonrada yapıldığı anlaşılan bazı yapıların yıkıldığını, duvarının güçlendirildiğini ve tüm yapının tam kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edildiği aktaran Sarı, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarihi eserlerin ihyası konusunda üzerine düşeni yapıyor. Kirazlı Mescidi, önemli bir tarihi eserimizdir. Buranın ihyası için 895 bin liralık bir harcama yapıldı. Eser her yönüyle ihya edilmiş oldu." dedi.

Sadece İstanbul değil Tekirdağ'da da tarihi eserlerin ihyası için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Sarı, "Tekirdağ'daki tarihi eserlerde dahil olmak üzere bölgemizde şantiye halinde olan 60 civarında eser var. Bunların ihyası için gereken para 500 milyon liranın üstünde. Buna sponsorlukla yürütülen ve tahmini 60 milyon liraya mal olacak Sultanahmet Camisinin restorasyonu dahil değil. Tarihi eserlerimizin yaşatılması için gerekenler yapılıyor." diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi camiler, medreselere sahip çıkıldığını dile getirerek, "1998 ile 2002 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yapılan toplam tarihi eser restorasyonu sayısı 48 adettir. Sadece bizim coğrafyamızda değil, Orhun Anıtları'ndan Adriyatik kıyılarındaki Arnavutluk'a kadarki bölümde 2002 yılından günümüze kadar yapılan tarihi eser sayısı 5 bin 448'i geçmiştir. 48'e karşılık 5 bin 448 tarihi eser restorasyonu. Bu Kirazlı Mescidimiz de bunlardan bir tanesidir. Bu bizim gurur kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit'in katıldığı açılışta, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar'ın yaptığı duadan sonra kurdele kesildi ve tarihi mescidin kapıları yeniden ibadete açılmış oldu.