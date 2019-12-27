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BBC

Tarihi bir fark yakalayan Liverpool, 29 yıl sonra şampiyonluğa ulaşabilecek mi?

İngiltere Premier Ligi'nde Noel dönemi oynanan karşılaşmalar sonrası Liverpool kulubü 13 puanlık bir avantaj elde etmiş durumda.

27.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:35
Tarihi bir fark yakalayan Liverpool, 29 yıl sonra şampiyonluğa ulaşabilecek mi?

İngiltere Premier Ligi'nde dönemi oynanan karşılaşmalar sonrası kulubü 13 puanlık bir avantaj elde etmiş durumda.

Lig ikincisi Leicester karşısında 4 golle galip gelen Kırmızılar, yılın bu dönemindeki en büyük farklardan birini elde etti.

Ligin zirvesindeki Liverpool ile ikinci Leicester arasında 13 puan fark bulunuyor.

Bu, Boxing Day adı verilen günde yapılan karşılaşmalar sonrası, son 30 yılda elde edilmiş en büyük fark anlamına geliyor.

Son şampiyonluğunu 1990 yılında elde edilen kuzey İngiltere kulübü, birçok yorumcuya göre şampiyonluk kupasını bir ucundan tutmuş durumda.

Takımın Alman teknik direktörü Jurgen Klopp ise karşılaşma sonrası, "Liverpool, şampiyon olduğunu düşünmüyor, şampiyon hissetmiyor, bunu ağzına almıyor" açıklamasını yaptı.

Klopp, "Daha önce puan farkı 10'du şimdi 13... Fakla ilgili tarihi referanslar benim kulağıma olumsuz geliyor. Biz sonraki maça konsantre olmuş durumdayız" dedi.

1993 - 1994 sezonunda Mancester United, aynı dönemde benzer bir fark elde etmiş ve lig sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Boxing Day karşılaşmaları sonrası oluşan en büyük farklar

Sezon

Team

Points

Lead

Lig sonu

1993-94

Manchester United

53

13

Şampiyon

2019-20

Liverpool

52

13

?

2017-18

Manchester City

55

12

Şampiyon

1995-96

Newcastle

45

10

İkinci

2005-06

Chelsea

49

9

Şampiyon

Liverpool - Leicester karşılaşmasını BBC adına takip eden Phil McNulty, maç yazısında "Kusursuz Liverpool herkesin şampiyon adayı" ifadesini kullanıyor.

McNulty, 1990 yılından bu yana kulubün birçok kez şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını hatırlatıyor ve soruyor "Ama bu kez şampiyonluğu kaçıracaklarını düşünen var mı?

Liverpool Premier Ligi'de bu yıl çıktığı karşılamaların biri hariç tamamını kazandı.

Kulüp geçen yıl da müthiş bir sezon geçirmiş ancak şampiyonluğu, tek yenilgilerini aldıkları Manchester City'ye kaptırmıştı.

BBC
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