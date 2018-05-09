Aykut Kocaman, Akhisar Maçını Kazanırsa Tarihe Geçecek
Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Akhisarspor'u devirmesi halinde Türkiye Kupasını en çok kazanan antrenör olacak.
Aykut Kocaman, yarın akşam Diyarbakır'da Akhisarspor'a karşı kupa finalinden galip çıkması halinde tarihe geçecek.
Sarı-lacivertli teknik adam, Fenerbahçe ile 2 kez, Atiker Konyaspor ile de 1 kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı.Şu anda Türk futbolunun önemli isimleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la beraber bu kupayı en fazla zirvede bitiren isim olan Kocaman, rekora hazırlanıyor.
Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Akhisarspor'u devirmesi halinde Türkiye Kupasını en çok kazanan antrenör olacak.
KUPASIZ YILI YOK
Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı. Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.
Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Ligi şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupasını alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupasını müzesine götürmüştü.
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taraftarın çıkardıgı olayınan geçilen turişte aykutun içine sindirdigi maçCevap Yaz Yayından Kaldır
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2011 YILINDAKİ ŞAMPİYONLUK FETOCULARI VE KRİPTOLARINI BUGÜN BİLE HALA ACITIYOR, ŞİKENİN AĞABABALARI 6S8JKHAMSİYESPORLULAR. . . KONU TARTIŞMAYA KAPALIDIR:)))Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu adam turk futbolunun yuz karasi sezon boyunca hakem elestirip sikeli maclar alan aglak bi yaratikCevap Yaz 3 6 Yayından KaldırALİ: yaw he he.3 Yayından Kaldır
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Fener yönetimi ve Aziz yıldıvım tff, mhk ve pfdk ye kumpas uygulayıp kararları kendi lehine aldırıyor. tersi olsa bu kurullardakileri koltuklarını tehdit ederek kumpas uyguluyor. ülkemizdeki futbol sistemi bu. gerisini siz düşünün siyasiler ne durumda.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır