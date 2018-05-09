Aykut Kocaman, Akhisar Maçını Kazanırsa Tarihe Geçecek

Aykut Kocaman, yarın akşam Diyarbakır'da Akhisarspor'a karşı kupa finalinden galip çıkması halinde tarihe geçecek.

Sarı-lacivertli teknik adam, Fenerbahçe ile 2 kez, Atiker Konyaspor ile de 1 kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı.Şu anda Türk futbolunun önemli isimleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la beraber bu kupayı en fazla zirvede bitiren isim olan Kocaman, rekora hazırlanıyor.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Akhisarspor'u devirmesi halinde Türkiye Kupasını en çok kazanan antrenör olacak.

KUPASIZ YILI YOK

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı. Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.

Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Ligi şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupasını alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupasını müzesine götürmüştü.