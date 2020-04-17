TARİHÇİ ORHAN KOLOĞLU HAYATINI KAYBETTİ Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu, hayatını kaybetti.

Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu, hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Orhan Koloğlu'nun vefat haberini yeğeni Sina Koloğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

'Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı' Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan"

Kaynak: DHA