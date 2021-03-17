Taraklılı çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı

Taraklı'da traktör sahipleri için TÜVTÜRK Gezici Muayene İstasyonu konuşlandırıldı.

Taraklı'da traktör sahipleri için TÜVTÜRK Gezici Muayene İstasyonu konuşlandırıldı.

Araç muayenesi için kapalı pazar yerine konuşlandırılan gezici muayene istasyonu için traktör sahipleri geceden sıraya girdi.

Uygulamaya yoğun ilgi gösteren çiftçiler, traktörlerinin fenni muayenesini yaptırdı.

Gezici Araç Muayene İstasyonu'na gelen çiftçiler, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri