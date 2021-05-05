Tam kapanma toplantısında yoksullukla mücadele öne çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma toplantısında yoksullukla mücadele öne çıktı

Tam kapanma toplantısında yoksullukla mücadele öne çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Ege Bölgesi'ndeki 49 CHP'li İlçe Belediye Başkanı ile on-line olarak gerçekleştirdiği toplantıda konuştu.

Belediye Başkanlarının 'Tam Kapanma' sürecinde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Gerek esnafın gerekse dar gelirli kesimlerin bu süreçte çok zorlandığının altını çizen Başkan İduğ, yoksullukla mücadelenin önemine değindi.

Askıda defter

Pandemi döneminden olumsuz etkilenen kesimlerin başında olan kahveci esnafına yönelik yaptıkları çay-kahve-şeker desteği ile düşük gelirli mahallelerdeki veresiye defterlerini kapatma çalışması olan "Askıda Defter" projesini de anlatan Başkan Mustafa İduğ, "500 bin nüfuslu Bornova'da 1500 bakkalımız, 150 zincir marketimiz ve 17 pazaryerimiz var. Buna karşın bakkalların cirosu toplam cironun sadece yüzde 10'unu oluşturuyor. Kredi kartı ya da parası olan zincir mağazaya giderken, ay sonunda parası kalmayanlar bakkala gidiyor ve veresiye defteriyle alışveriş yapmaya çalışıyor. Biz bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için askıda defter kampanyamızı başlatıyoruz. Bu dönemde en çok destek olunması gereken kesimlerin başında esnaf geliyor. Bize gerçekten ihtiyaçları var. Askıda Kahve projemizle de özellikle bir yılı aşkın süredir kapalı olan kahvecilerimizin çay, şeker ve kahve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak sermayelerini katkı koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sıla ve Rabia'yı tebrik

Başkan İduğ, Cimnastikte Avrupa ikincisi olan Sıla Karakuş ile Halterde Avrupa üçüncülüğü kazanan Rabia Kaya'nın Bornova Belediyespor Kulübü sporcusu olduğunu hatırlatarak mutluluğunu paylaştı. CHP Genel Başkan'ı Kılıçdaroğlu ise başarılı gençleri telefon ile arayarak tebrik edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

128 milyar dolar açıklamasının ardından partisinden eleştiri alan CHP'li İlhan Kesici: Sözlerim çarpıtıldı
128 milyar dolar açıklamasının ardından partisinden eleştiri alan CHP'li İlhan Kesici: Sözlerim çarpıtıldı
Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı
Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma toplantısında yoksullukla mücadele öne çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:00:39. #1.15#

title