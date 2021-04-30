Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü

Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.

Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.

Cuma günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'de fabrika aktivitelerinde büyüme hızının beklenenden fazla düşmesi ve birçok ülkede yeni kapanma önlemleri, petrol fiyatları üzerindeki talep baskısını artırdı.

Gelişmelerle Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.47 düşüşle 67.53 dolara gerilerken, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.85 düşüşle 63.81 dolara indi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı
Koronavirüsün Hindistan mutasyonu Fransa'ya da sıçradı
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:39:16. #1.14#

title