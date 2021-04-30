Talep kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok düştü

Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.