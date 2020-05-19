Talas'ta muhteşem 19 Mayıs kutlaması
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Talas'ta muhteşem 19 Mayıs kutlaması

Talas Belediyesi, düzenlediği muhteşem bir organizasyonla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Talas'ta muhteşem 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:38

Talas Belediyesi, düzenlediği muhteşem bir organizasyonla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın katılımıyla Yenidoğan TOKİ konutlarında düzenlenen kutlama programında ilk olarak İstiklal Marşı ve ardından Dağ Başını Duman Almış Gençlik Marşı okundu.

Bir Talas Belediyesi klasiği haline gelen üstü açık otobüsün de yer aldığı programda volkan ve şelale gösterileri de ilgiyle izlendi.

"RUHLARI ŞAD OLSUN"

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını canı gönülden kutluyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da ilk adımı atarak milli mücadeleyi başlatmaların üzerinden tam 101 yıl geçti. O ilk adım, kurtuluşa giden yolda atılan en önemli adımdı. Onlara rahmetler diliyoruz. O günden bugüne kim bu vatan için can verdiyse hepsine rahmetler diliyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

"BU VATAN İÇİN, BAYRAĞIMIZ İÇİN, EZANIMIZ İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Vatandaşların Kadir Gecesini de tebrik eden Başkan Yalçın, Kadir Gecesi'nin duaların kabul olduğu bir gece olduğuna dikkat çekerek, "Bu gece inancımıza göre, içerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Bu gecede yapılan duaların kabul olacağına yürekten inanıyoruz. O nedenle hep beraber bu ülke için, bu vatan için, hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için, bayrağımız için, ezanımız için dua edeceğiz. Bu vesile ile hem Kadir Gecenizi hem de ardından gelen bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BİZİ BU TOPRAKLARDAN KİMSE ATAMAZ"

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de vatandaşların bayramını kutlayarak "Bundan 101 yıl önce 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal ederken, Atatürk ve silah arkadaşları benim de doğduğum şehir olan Samsun'a çıkarak milli kurtuluş mücadelesini başlattılar. Düşmanlara 'Biz 1000 yıldır bu topraklardayız bizi bu topraklardan kimse atamaz' dediler. El ele vererek bu toprakları düşmanlardan kurtardılar. Biz de birlik içerisinde olacağız ve vatanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

RAMAZAN OTOBÜSÜ İLÇE TURU YAPTI

Programda konuşmaların ardından sanatçı Muzaffer Elitaş ve arkadaşları tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın daha sonra TOKİ konutlarından ayrılan Ramazan Otobüsü ile birlikte ilçe turu yaparak vatandaşları selamladı. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılanan Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın da vatandaşların bayramını kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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