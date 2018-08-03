Tahira Amatul Wedud ABD Kongresi'nin İlk Müslüman Kadın Üyesi Olmak İçin Yarışıyor
ABD'de kasım ortasında yapılacak ara seçimlerde Massachusetts'ten aday olup Kongre'de kendi eyaletini temsil etmek isteyen Müslüman kadın aday Tahira Amatul Wedud, hummalı bir kampanya süreci yürütüyor.
ABD'de kasım ortasında yapılacak ara seçimlerde Massachusetts'ten aday olup Kongre'de kendi eyaletini temsil etmek isteyen Müslüman kadın aday Tahira Amatul Wedud, hummalı bir kampanya süreci yürütüyor
Kaynak: Euronews.com