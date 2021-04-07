Suudi Arabistan, ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artırıyor
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Suudi Arabistan, ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artırıyor

Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, ramazanda Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artırıyor

Suudi Arabistan, ramazan ayı süresince Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a kabul edilecek günlük ziyaretçi sayısının umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, ramazan ayı süresince Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a kabul edilecek günlük ziyaretçi sayısının umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.

Karara göre, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret eden kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerekiyor.

Haberde Mescid-i Haram'a halihazırda kabul edilen günlük ziyaretçi sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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