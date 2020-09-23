Suşehri'nde trafik uygulaması
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Suşehri'nde trafik uygulaması

23.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:06
Suşehri'nde trafik uygulaması

Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 38 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 38 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada, sürücü belgesiz veya tehlikeli araç kullanmaktan, yüksek sesle müzik dinlemekten, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ikazına uymamaktan 38 araç sürücüsüne toplam 18 bin 464 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde 5 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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