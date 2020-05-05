Suşehri'nde evlere maske dağıtımı başladı
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Suşehri'nde evlere maske dağıtımı başladı

Suşehri'nde evlere maske dağıtımı başladı
05.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:12

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Kaymakam Hidayet Sarı, yaptığı açıklamada, İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinesinde, gönüllü kursiyerler tarafından, mefruşat hocaları gözetiminde üretimi yapılan maskelerin görevliler tarafından ev ev dolaşılarak vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Her haneye 5'er adet maske verildiğini aktaran Sarı, birinci etap dağıtımlarda 7 bin 500 adet verildiğini, ikinci etapta şuana kadar 8 bin 600 adet dağıtım yapıldığını ifade etti.

İş yerlerinin tamamına da daha önceden 2 bin 500 adet maske dağıtımı yapıldığını aktaran Sarı, üretimde ve dağıtımda emeği geçen Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız'a ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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