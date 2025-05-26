Survivor kim elendi 26 Mayıs Pazartesi?
Survivor'da kim elendi? 2 Mayıs Survivor All Star adaya veda eden isim kim? Survivor All Star'da bu hafta kimin elendiği merak konusu oldu. 23 Mayıs tarihli bölümde adaya veda eden isim belli oluyor. Peki, Survivor kim elendi 26 Mayıs Pazartesi?
TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor, 2 Mayıs akşamı eleme düellosu ile heyecanlı anlara neden oldu. Bu haftanın eleme adaylarıadada kalmak için mücadele ediyor. Elenen yarışmacı merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi 26 Mayıs Pazartesi?
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor veda eden son yarışmacı Dilşah oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
İşte eleme adayları:
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ 26 MAYIS PAZARTESİ?
Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.