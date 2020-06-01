Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

31 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler ve Ünlüler takımının karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda bir taraf üzüldü. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
01.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:43

Survivor 2020'de eleme akşamı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu oynanan yeni bölümde Gönüllüler ve Ünlüler takımları dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? İşte, 31 Mayıs Survivor raporu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının dokunulmazlık için mücadele ettiği oyunca heyecanlı anlar yaşandı. Cemal Can'ın sakatlık şoku yaşadığı parkurda engeller yarışmacıları zorladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Önceki dokunulmazlık oyunları sonunda Elif ve Yunus Emre Eleme Adayı olmuştu. Önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununda ise Aycan eleme adayı olmuştu. Dün gece oynanan dokunulmazlık oyunu sonucu Ünlüler takımının tümü eleme adayı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 4. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TAKIMLARIN BİRLEŞMESİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı yeni takıların oluşma şeklini açıkladı. Çarşamba günü konseyinde yeni takımlar oluşacak. Parkurda 10 yarışmacı teker teker performans ortaya koyacak. En iyi 4 yarışmacı 1-4, 2-3- final oyununa çıkacak. Finale çıkanlar takım kaptanı olacak ve her bir finalist 2 takımı kuracak. 2 kaptan Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde yeni takımlar kurulacak ve yeni takımlar 1 hafta boyunca bu şekilde yarışmaya devam edecek.

Cuma günü yapılacak olan sembol oyunu finalinde bir yarışmacı çeyrek finale gitmeye hak kazanacak.

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