Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor Türkiye 2021 bu akşam ilk bölümü ile TV8'de başladı. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler ilk bölümde yarışmacıların adaya ilk geldikleri anda mücadele başladı. Survivor'da ilk ödül oyununu kim kazandı? 9 Ocak Survivor 2021'de Gönüllülerden Ünlülere kim geçecek? İlk parkur oyunun kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2021'DE İLK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 heyecanı bu akşam başlıyor. Ünlüler ile Gönüllüler takımı, Survivor Türkiye 2021'de ilk olarak baraka ödüllü oyun için karşı karşıya geldi. Bu oyunda kazanan takım, adasına kurulu hazır barakaya sahip olacaktı. Kaybeden takım ise üç gün boyunca barakasız kalacaktı. Survivor 2021 1. bölümde her iki takımdan bu oyun için dört erkek dört kadın yarışmacı seçildi. Oyun, denize kurulan parkura ilk varan takım olma yarışıydı. Beş olanın kazanacağı oyunda her turda kaybeden takımdan bir kişi oyundan çıkacaktı. Sonda kalan yarışmacının oyundan çıkması kaybeden takıma avantaj kazandıracaktı. Ünlüler, oyuna ilk başladı ve 4-0 öne geçtiler. Her seferinde bir kişinin çıktığı ve dört yarışmacının kaldığı Gönüllüler takımı skoru 4-1 yapıp ümitlendiler. Fakat son oyunda Ünlüler yine kazanmayı başardı ve barakanın sahibi oldular...

SURVİVOR 2021'DE İLK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2021 ilk bölümde oynanacak ilk ödül oyunu kazanan takımın alacağı ödül BARAKA oldu. İlk oyunda kazanan takım, adalarına kurulmuş hazır bir barakaya kavuşacak. Kaybeden takım ise üç gün boyunca adada barakasız kalacak.

SURVİVOR 2021'DE İLK PARKUR OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV8 ekranlarında başladı. Oyun öncesinde avantaj oyunu oynandı. Üç erkek, üç kadın yarışmacının seçildiği oyunda ilk olarak erkekler yarıştı. Bu oyunu kazanan Gönüllüler oldu. Kadın yarışmacıların yarıştığı ikinci oyunda ise Ünlüler kazandı. Skor 1-1 olunca son oyun birer atıcı seçildi ve son oyunda atışlarda galip gelen takım Gönüllüler oldu ve ödül oyunu avantajını kazandı.

Avantaj oyunu sonrasında takımlar, ödül oyununa çıktı. Bu oyunda ise iki takımdan dört erkek dört kadın yarışmacı seçildi.

SURVİVOR 2021'DE GÖNÜLLÜLERDEN ÜNLÜLERE KİM GEÇECEK?

Geçen hafta açıklanan Survivor 2021 kadrosuna göre Ünlüler takımı 10, Gönüllüler takımı ise 12 yarışmacıdan oluşuyordu. Survivor 1. bölümde toplanacak ada konseyinde Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçecek kadın yarışma belli olacak.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Can

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın (Basketçi)

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

Sancakay Ilım Morgül

Sena Özdemir

Hanzade Ofluoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Emin Günenç

Yiğit Poyraz

Yunus Emre Karabacak

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Uğurtan Dora