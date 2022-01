2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Birsen Bekgöz, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Birsen Bekgöz başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Birsen Bekgöz, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında? 2022 Birsen Bekgöz Instagram hesabı nedir? Birsen Bekgöz kaç yaşındadır? Boyu kaç?

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Eylül 1980

Yaşı: 41 yıl yaşında

Doğum yeri:Berlin, Almanya

Birsen Bekgöz, evlilik dönemlerinde Birsen Yavuz ve Birsen Engin (18 Ekim 1980, Berlin), Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

Bekgöz halen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Aydemir, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

KARİYERİ

Birsen Bekgöz kariyeri boyunca birçok Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004-2006-2010-2013 yıllarında zirvede yer aldı.

Bekgöz, 2004 Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.[4] İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 200 m, 400 m engelli, 4x100 m bayrak ve 4x400 m bayrak dallarında yarışmıştı. Takım arkadaşları Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu'yla beraber 4x400m bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Bekgöz, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. Türkiye olimpiyatlar tarihinde ilk kez bayrak yarışlarında temsil ediliyordu. Türkiye takımı 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle takım arkadaşlarıyla (Pınar Saka,Meliz Redif ve Sema Aydemir) son sırada kalarak finali göremedi.[7] Bekgöz Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamladı. Saliha Özyurt, Sema Aydemir ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61le üçüncü sırada bitirdi. Takım, ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olmasıyla gümüş madalya kazandı. İslam Oyunları'nda 4x100m bayrak takımında altın (Sema Apak, Nimet Karakuş ve Saliha Özyurt ile birlikte), 4x400m bayrak takımında (Sema Apak, Özge Gürler ve Esma Aydemir ile birlikte) gümüş madalya sahibi olmuştur.

